eJobs | Angajatorii se pregatesc pentru transparentizarea pietei salariilor. Retailul, serviciile si transporturile sunt domeniile cu cea mai mare deschidere fata de publicarea salariilor

Peste 10.000 de joburi cu salariul afisat sunt disponibile, in acest moment, pe eJobs.ro, cea mai mare platforma de recrutare online din Romania.Companiile se pregatesc, astfel, pentru momentul in care va deveni obligatorie masura propusa de Comisia Europeana de a legifera transparenta salariilor. Propunerea vizeaza publicarea salariilor sau a unor marje salariale inca din anuntul de angajare. "Dincolo de acest element al obligativitatii in viitorul apropiat, angajatorii stiu ca aceste ... citeste toata stirea