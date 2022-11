eJobs | Apropierea sarbatorilor de iarna creste numarul de angajari in merchandising si promotii

1.800 de joburi in merchandising si promotii au fost scoase la bataie in ultima luna, companiile pregatind campaniile si evenimentele de final de an. Cele mai multe apartin angajatorilor din retail, turism si industria alimentara si se adreseaza aproape exclusiv candidatilor tineri, aflati la inceput de cariera. Mai mult de jumatate dintre aceste joburi sunt pentru Bucuresti, in timp ce Timisoara, Iasi, Cluj-Napoca si Craiova sunt urmatoarele orase in functie de numarul de locuri de munca ... citeste toata stirea