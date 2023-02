eJobs | Ce joburi au cautat romanii la inceput de an

Aproximativ 500.000 de cautari au fost facute, de la inceputul anului, pe eJobs.ro de catre candidatii aflati in cautarea unui loc de munca. Numarul este in crestere fata de aceeasi perioada a anului trecut, evolutie reflectata si in nivelul aplicarilor inregistrate in luna ianuarie, cand a fost depasit pragul de 1 milion.Prima luna din an a adus un interes crescut din partea candidatilor pentru joburile de sofer, pentru care au fost facute peste 35.000 de interogari in platforma, de inginer ... citeste toata stirea