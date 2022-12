eJobs | Cele mai cautate profiluri de candidati in 2022

420.000 de joburi noi au fost postate anul acesta pe eJobs.ro, cea mai mare platforma de recrutare din Romania. Numarul marcheaza un record istoric al ultimilor 20 de ani, dar si revenirea unor domenii care in 2020 si 2021 au avut parte de o incetinire a ritmului in care si-au desfasurat activitatea: turism, horeca, organizare de evenimente sau industria alimentara."A fost un an in care aproape oricine si-a putut gasi job cu usurinta, chiar si pe segmentul de varsta 45+, acolo unde stim ca ... citeste toata stirea