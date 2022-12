eJobs | Harta salariilor: topul judetelor si domeniilor cu cele mai mari salarii in 2022

Cu peste 400.000 de joburi noi postate pe eJobs.ro si cresteri salariale in aproape toate domeniile de activitate, 2022 a fost un an in care balanta de pe piata muncii a fost inclinata in favoarea candidatilor si angajatilor. Au fost cu 14,1% mai multe joburi noi fata de 2021 si cu 5,5% mai multe decat in 2019, anteriorul an comparabil, in termeni de dinamica si context, cu 2022."A fost anul in care candidatii si angajatii au putut face un slalom foarte avantajos lor printre ofertele din ... citeste toata stirea