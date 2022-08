eJobs | Pentru 72% dintre angajatii din HR media salariala este de cel mult 4.000 de lei

Salariul mediu al celor care lucreaza in resurse umane este de 3.800 de lei, potrivit Salario, comparatorul salarial marca eJobs. In ciuda faptului ca este un domeniu cu angajati preponderent specialisti, cu studii superioare, salariile din acest sector sunt depasite de cele din domenii precum automotive, agricultura sau constructii / instalatii. Plafoanele de remunerare se apropie, in schimb, de ale angajatilor din farma, contabilitate sau achizitii."HR-ul nu este unul dintre marii ... citeste toata stirea