eJobs | Revenire exploziva in HoReCa: peste 11.000 de joburi noi de la ridicarea restrictiilor. Candidatii raman insa sceptici

Din data de 9 martie, cand au fost eliminate restrictiile Covid-19, angajatorii din HoReCa au scos la bataie peste 11.000 de locuri de munca in tara si in strainatate. Acest lucru plaseaza industria ospitalitatii pe locul 2 in topul sectoarelor cu cele mai multe oferte de angajare publicate pe eJobs in aceasta perioada, dupa Retail. Mai mult, numarul joburilor din HoReCa din perioada 9 martie-prezent este cu 153% fata de acelasi interval al anului trecut si cu 22% mai mare comparativ cu 2019, ... citeste toata stirea