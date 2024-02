Euro a atins minimul ultimelor doua luni

Leul a profitat marti de mentinerea unui nivel ridicat al apetitului pentru risc si s-a apreciat fata de principalele valute.Cursul euro a scazut de la 4,9731 la 4,9686 lei, o valoare mai mica fiind inregistrata in 18 decembrie. Cotatiile din piata au scazut de la 4,973 lei, la deschidere, la 4,967 lei, in partea a doua a zilei.Sondajul realizat in ianuarie printre membrii CFA Romania, indica o valoare medie a anticipatiilor ale cursului euro pentru orizontul de 6 luni este de 5,0030 lei/, ... citește toată știrea