Euro a atins minimul ultimilor doi ani

Luna august este din punct de vedere istoric una in care leul se apreciaza fata de euro, profitand de cresterea intrarilor la casele de schimb, alimentate de romanii care se intorc in tara pentru a-si petrece concediile.Anul acesta oferta de valuta a fost majorata de castigurile exportatorilor de produse agricole, care au profitat de cresterea preturilor la nivel mondial, dar si de interesul aratat de straini pentru titlurile de stat in lei care ofera dobanzi atractive.La sfarsitul acestei ... citeste toata stirea