Euro a coborat la minimul ultimei luni

Leul a profitat de scaderea aversiunii fata de risc si s-a apreciat fata de euro. La aceasta evolutie contribuie si cresterea constanta a dobanzilor interbancare.Cursul euro a scazut de la 4,9457 la 4,9417 lei, minimul ultimei luni si o saptamana. Transferurile se realizau in culoarul 4,939 - 4,944 lei.Cresterea inflatiei si a dobanzii de politica monetara au continuat sa impinga indicii ROBOR in sus, la valori comparative cu cele din februarie 2013.Indicele ROBOR la trei luni, in functie ... citeste toata stirea