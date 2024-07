Euro a crescut cu 0,01 bani

Media euro a crescut joia aceasta marginal de la 4,9771 la 4,9772 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile se realizau in culoarul 4,976 - 4,9775 lei.Cu o zi inainte de sedinta de politica monetara a BNR, indicele la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei contractate inainte de mai 2019, a scazut de la 6,1 la 6%, minimul ultimilor doi ani. Indicele ROBOR la sase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, s-a consolidat la 6,04% ... citește toată știrea