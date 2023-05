Decuplarea leului de la evolutia apreciativa a altor monede din regiune a continuat si marti. Cursul euro a crescut de la 4,9365 la 4,9462 lei, intr-o sedinta in care deschiderea s-a realizat la 4,94 lei si a fost atins un maxim de 4,947 lei.O analiza a BCR anticipeaza faptul ca BNR va mentine "neschimbate ratele de dobanda (7%/an nivel stabilit an ianuarie, n.r.) pana in a doua jumatate a anului 2024". Tendinta se datoreaza scaderii inflatiei, care ar urma sa ajunga in decembrie la 7,1%, ... citeste toata stirea