Euro a facut un mic pas inapoi

Leul a avut marti o evolutie usor apreciativa fata de euro si dolar, dar a pierdut teren fata de alte valute majore.Cursul euro a scazut de la 4,9767 la 4,9759 lei, iar culoarul de tranzactionare s-a ingustat la 4,975 - 4,976 lei.Dupa scaderea de la inceputul saptamanii, indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei contractate inainte de mai 2019, s-a stabilizat la 6,04%, nivel care nu a mai fost atins in ultimii doi ani. Indicele ... citește toată știrea