Euro a inceput si a incheiat anul la 4,9474 lei

In ciuda politicii haotice a guvernului, Romania a reusit sa ramana una dintre performerele economice ale Uniunii Europene, evolutie reflectata si de stabilitatea cursului euro/leu.Prima si ultima medie ale anului trecut au fost de 4,9474 lei/euro, evolutie ce poate fi comparata drept o declaratie de intentie a BNR, ca va continua sa urmareasca cu atentie cursul, folosit drept una din principalele parghii antiinflationiste. In regiune, moneda poloneza, care a atins in 11 octombrie un minim