Euro a pierdut 2,3 bani in ultima saptamana

Reducerea iesirilor de capital strain din tarile aflate la marginea zonei euro, in contextul scaderii aversiunii fata de risc, a permis monedelor sa se aprecieze fata de cea unica.Cursul euro a coborat de la 4,9360 lei, la inceputul saptamanii trecute, la 4,9139 lei, lunea aceasta, care reprezinta minimul ultimei luni. In cursul noptii de luni, cotatia monedei unice a atins pe pietele asiatice un minim de 4,896 lei. Pe plan local, tranzactiile se realizau in culoarul 4,912 - 4,916 lei, cu ... citeste toata stirea