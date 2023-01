Euro a pierdut 2,5 bani in ianuarie

Leul s-a apreciat in ianuarie, comparativ cu sfarsitul lui 2022, cu circa 2,5 bani fata de euro, cu 8,8 bani comparativ cu dolarul si cu peste 12,9 bani fata de francul elvetian. Lira sterlina a fost pe plus cu o apreciere de aproape 4,2 bani.Sfarsitul lunii a adus scaderea leului fata de principalele valute, pe fondul majorarii cererii comerciale.Cursul euro a crescut de la 4,9030 la 4,9221 lei, in timp ce tranzactiile se efectuau in culoarul 4,913 - 4,924 lei.In ciuda deficitului de ... citeste toata stirea