Moneda nationala a beneficiat miercuri de scaderea aversiunii fata de risc iar cursul euro se consolideaza in jurul valorii de 4,96 lei. In primele doua sedinte ale saptamanii cotatiile euro au scazut pronuntat inainte de anuntarea cursului, semne ale unor reglaje fine din partea BNR.Cursul euro a scazut la jumatatea saptamanii de la 4,9710 la 4,9624 lei, in ton cu tendinta descendenta a cotatiilor. Dupa o deschidere la 4,973 lei, moneda unica a alunecat pana la 4,96 lei.Pe termen scurt si ... citeste toata stirea