Euro a pierdut jumatate de ban

Leul a profitat de conjunctura favorabila din piata locala, unde oferta de valuta a continuat sa fie mai mare decat cererea.Cursul euro a scazut de la 4,8849 la 4,8793 lei, minim care nu mai fost atins de la inceputul lui martie 2021. Transferurile se realizau in culoarul 4,879 - 4,885 lei.August, este din punct de vedere istoric, o luna in care leul se apreciaza. Tendinta se va modifica din septembrie, in momentul in care importatorii vor trebui sa achite achizitiile din lunile precedente. ... citeste toata stirea