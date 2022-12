Euro a pierdut jumatate de ban

Monedele din regiune, inclusiv leul, au profitat joi de mentinerea apetitului pentru risc si s-au apreciat fata de euro. Evolutia a fost stimulata de decizia Rezervei Federale americane de a majora dobanda de politica monetara cu doar jumatate de punct procentual, la 4,25 - 4,50%.Cursul euro a scazut de la 4,9248 la 4,9206 lei, in timp ce tranzactiile din piata locala se efectuau in culoarul 4,919 - 4,926 lei.Anuntul facut marti de INS, conform careia preturile au crescut in noiembrie cu 16, ... citeste toata stirea