Leul a continuat evolutia pozitiva inceputa miercuri si s-a apreciat fata de principalele valute. Cursul euro a scazut de la 4,9477 la 4,9433 lei, in timp ce tranzactiile se realizau in culoarul 4,942 - 4,946 lei.Miercuri, guvernatorul BNR a afirmat ca, "trebuie sa pastram ratele de dobanda la un nivel relativ mai inalt pana cand avem confirmarea ca inflatia vine sub rata dobanzii. Vom incepe sa coboram dobanzile in masura in care vedem ca inflatia vine in mod clar in jos, sub dobanda de ... citeste toata stirea