Euro a revenit pe crestere

Jumatatea saptamanii nu a fost benefica pentru leu, in conditiile in care cursul euro a crescut iar indicii ROBOR au depasit maxime ale ultimilor zece ani si jumatate.Cursul euro a urcat de la 4,9426 la 4,9456 lei, intr-o sedinta in care transferurile se efectuau intre 4,943 si 4,937 lei.Dobanzile interbancare si-au accelerat cresterea pentru a atinge valori comparabile cu cele de la inceputul lui decembrie 2012.Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la