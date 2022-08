Euro a scazut la 0,99 dolari

Daca alte monede din regiune au fost afectate de deprecierea rapida a euro fata de dolar, leul a avut o evolutie calma.Cresterea dolarului va scumpi importurile de materii prime si energetice (gaze naturale sau titei) ceea ce se va reflecta in mentinerea inflatiei in formatul de doua cifre.Tranzactiile din piata locala se efectuau in culoarul 4,883 - 4,888 lei iar cursul monedei unice a fost stabilit la 4,8851 lei fata de 4,8853 lei la inceputul saptamanii.Piata monetara era calma iar ... citeste toata stirea