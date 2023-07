La doua luni dupa atingerea recordului de 4,9783 lei, cursul euro a revenit sub pragul de 4,94 lei.Evolutia poate fi pusa pe seama cresterii cererii de lei venite din partea celor interesati de achizitia la Bursa de Valori a actiunilor Hidroelectrica. De asemenea, ne afla in perioada concediilor romanilor care traiesc in strainatate, ceea ce a ridicat intrarile la casele de schimb. Totodata, deprecierea dolarului american a scazut aversiunea fata de risc.Cursul euro a scazut de la 4,9406 la ... citeste toata stirea