Euro a scazut la minimul ultimei luni

Sursa: Arena
Luni, 11 August 2025, ora 16:21
Leul a avut o evolutie apreciativa, la inceputul unei noi saptamani. Evolutia se datoreaza mentinerii apetitului pentru risc la nivel international si cresterea intrarilor la nivelul caselor de schimb valutar, tendinta care apare din punct de vedere istoric in luna august, cand romanii care muncesc in strainatate revin in tara in perioada concediilor.

Cursul euro a scazut lunea aceasta de la 5,0711 la 5,0676 lei, minimul ultimei luni, fata de un varf de 5,0749 lei, la inceputul saptamanii ...citește toată știrea

