Euro a scazut la minimul ultimei luni

Sursa: Arena
Miercuri, 13 August 2025, ora 16:05
Leul a avut o evolutie apreciativa la jumatatea acestei saptamani, asemanatoare cu cea a altor monede din regiune, care au profitat de reducerea plasamentelor in moneda americana si majorarea celor in euro.

Tranzactiile din piata valutara se realizau intre 5,062 si 5,064 lei, astfel ca media euro a coborat de la 5,0683 la 5,0633 lei. Un curs mai mic de 5,06 a fost atins in 4 iulie.

Investitorii nu au fost influentati de cresterea preturilor din iulie la 7,8%, dupa majorarea din iunie la 5,7%, ...citește toată știrea

