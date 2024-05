Euro a scazut la minimul ultimei luni si jumatate

La fel ca in prima sedinta a saptamanii, cea de marti s-a deschis cu o scadere a euro la 4,972 lei, urmata de o crestere pana la 4,975 lei, ceea ce a facut ca media monedei unice sa scada marginal de la 4,9748 la 4,9746, minim al ultimelor aproape sase saptamani.Nivelul indicilor ROBOR nu s-au modificat, dupa miscarile minime de luni. Indicele la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei contractate inainte de mai 2019, a stagnat la 6,05%, valoare ... citește toată știrea