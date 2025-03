Euro a scazut la minimul ultimelor doua luni

Cresterea ofertei comerciale de valuta si vanzari probabile din conturile Ministerului de Finante au asigurat aprecierea leului fata de euro.Cursul monedei unice a scazut de la 4,9766 lei la 4,9754 lei, minim care nu a mai fost atins de la sfarsitul lui ianuarie, iar tranzactiile se realizau in culoarul 4,975 - 4,977 lei.Leul se va confrunta cu presiuni depreciative in urmatoarele luni, in conditiile in care deficitul bugetar si cel comercial se adancesc constant si ingreuneaza efortul BNR ... citește toată știrea