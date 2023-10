Stabilitatea din piata financiara internationala s-a rasfrant si asupra celei locale, modificarile cursurilor principalelor monede fiind de mici dimensiuni. Media euro a crescut marginal de la 4,9656 la 4,9658 lei, in timp ce tranzactiile se realizau in culoarul 4,964 - 4,966 lei.Conform unui comunicat de presa al BNR, in "data de 10 octombrie 2023 nu s-au inregistrat tranzactii pe piata monetara interbancara". Miercuri, segmentul monetar al pietei a fost la fel de calm, iar indicii ROBOR se ... citeste toata stirea