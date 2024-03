Euro a trecut de 4,97 lei

Joi, a continuat tendinta de depreciere minima a leului care s-a manifestat in ziua precedenta, dupa cinci sedinte consecutive de intarire, care au coborat media euro la 4,9665 lei, minimul ultimelor patru luni si jumatate. Cursul monedei unice a crescut de la 4,9675 la 4,9712 lei, in timp ce cotatiile au urcat la 4,969 - 4,972 lei.De aproximativ o luna volumul tranzactiilor din piata monetara este inexistent, in majoritatea sedintelor, iar indicii ROBOR nu au cunoscut modificari.Joi, ... citește toată știrea