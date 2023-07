Leul s-a depreciat fata de euro, odata trecuta perioada in care companiile isi achita taxele si impozitele la bugetul de stat, ceea ce a majorat oferta comerciala de valuta.Cursul monedei unice a urcat de la 4,9198 lei, minimul ultimelor patru luni, la 4,9292 lei. Daca in sedinta precedenta cotatia a scazut pana la 4,915 lei, tranzactiile se efectuau miercuri in culoarul 4,923 - 4,931 lei.Evolutia actuala a monedei nationale a influentat si prognozele membrilor CFA Romania. Astfel, pentru ... citeste toata stirea