Euro ar putea creste in septembrie la 5 lei

De la inceputul acestui an volatilitatea cursului euro a fost minima si s-a mentinut in jurul pragului de 4,97 lei. Miercuri media monedei unice a scazut marginal de 4,9712 la 4,9710 lei, iar tranzactiile s-au realizat intre 4,969 si 4,972 lei, valori identice cu cele de luni si marti.Majoritatea participantilor la sondajul realizat in februarie de catre CFA Romania anticipeaza o evolutie depreciativa pentru moneda nationala. Valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni ... citește toată știrea