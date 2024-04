Euro ar putea creste in septembrie la 5 lei

Leul si-a consolidat in martie pozitia de cea mai stabila moneda din regiune comparativ cu euro, in timp ce zlotul s-a intarit cu 0,4% iar forintul a pierdut aproape 0,53%.Cursul dolarului s-a apreciat cu circa 0,56%, francul elvetian a pierdut aproape 1,9% iar lira sterlina a castigat 0,18%.Euro a inceput luna cu un curs de 4,9699 lei si a incheiat-o la 4,9695 lei, dupa cresterea de joi la 4,9730 lei. Saptamana trecuta tranzactiile s-au realizat in culoarul 4,968 - 4,974 lei.Stabilitatea ... citește toată știrea