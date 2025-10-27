Editeaza

Euro ar putea creste la 5,1841 lei, in septembrie 2026

Sursa: Arena
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 15:50
CFA Romania a prezentat lunea aceasta sondajul realizat in luna septembrie. Majoritatea analistilor anticipeaza deprecierea monedei nationale, in conditiile situatiei economice, in special a deficitului bugetar si a celui de cont curent, care obliga Trezoreria sa se imprumute constant din piata locala si cea externa.

Sondajul anticipeaza pentru orizontul de sase luni o valoare medie a cursului euro de 5,1216 lei, respectiv una de 5,1841 lei, pentru orizontul de 12 luni. Se observa o crestere a ...citește toată știrea

