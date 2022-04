Euro ar putea depasi in septembrie pragul de 5 lei

Leul a avut o noua sedinta linistita iar cursul euro a fost stabilit la 4,9415 lei, fata de 4,9416 lei, la inceputul saptamanii. Cotatiile din cursul diminetii au atins un minim de 4,936 lei, inainte de deschiderea pietei locale, unde tranzactiile se realizau in culoarul 4,938 - 4,943 lei.Marti au fost publicate datele obtinute in urma sondajului realizat luna trecuta in randul membrilor. Acesta anticipeaza pentru orizontul de sase luni o valoare medie a euro de 5,0402 lei, in crestere fata ... citeste toata stirea