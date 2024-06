Euro ar putea sa creasca in noiembrie la 5,01 lei

Nivelul aversiunii fata de risc a fost unul mediu, ceea ce a adus stabilitate monedelor de la marginea zonei euro.Cursul monedei unice a revenit la valoarea stabilita marti de 4,9768 lei, in timp cotatiile din piata fluctuau intre 4,976 si 4,978 lei.Stabilitatea de neclintit a cursului euro/leu a produs scaderi ale anticipatiilor in sondajul din mai efectuat in randul membrilor CFA Romania. Valoarea medie pentru noiembrie este de 5,0130 lei/euro, fata de 5,0172 lei/euro, la sondajul din ... citește toată știrea