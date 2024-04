Euro este stabil, chiar daca Romania este lider la inflatie in UE

Calmul temporar existent intre atacul Iranului asupra statului evreu si momentul in care Israelul va raspunde cu aceeasi moneda, a redus aversiunea fata de risc dar si pretul petrolului. Cursul euro a scazut miercuri de la 4,9763 la 4,9754 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au inghesuit in culoarul 4,975 - 4,976 lei.Evolutia leului nu a fost influentata de anuntul facut de Eurostat. Conform biroului european de statistica, Romania a avut in luna martie cea mai mare inflatie din ... citește toată știrea