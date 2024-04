Euro la minimul ultimei luni

Principalul eveniment al inceputului de aprilie a fost sedinta de politica monetara a BNR, unde s-a decis mentinerea ratei de referinta la 7%, valoare constanta incepand cu ianuarie 2023, a ratei pentru facilitatea de creditare la 8% si a dobanzii la facilitatea de depozit la 6%.Banca centrala a atras din nou atentia PSDNL asupra riscurilor inflationiste datorate "conduitei viitoare a politicii fiscale si de venituri", in conditiile in care "rata anuala a inflatiei va continua sa scada in ... citește toată știrea