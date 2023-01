Euro pierde 2 bani la inceput de an

Prima sedinta de tranzactionare din 2023 a fost pozitiva pentru leu, care s-a apreciat cu doi bani fata de euro.Cursul monedei unice a scazut de la 4,9474 la 4,9273 lei. In cursul noptii, cotatiile au atins in pietele asiatice un minim de 4,919 lei iar tranzactiile locale se efectuau in culoarul 4,926 - 4,939 lei.Dobanzile interbancare au continuat sa scada in prima sedinta din 2023 si au atins valori care se mai inregistrau la sfarsitul lunii iulie dar se mentineau la maxime ale ultimilor ... citeste toata stirea