Leul a avut o evolutie relativ stabila fata de euro, cu o usoara tendinta de depreciere a cursului, in timp ce volatilitatea fata de celelalte valute majore a fost mai mare. Euro a inceput saptamana trecuta cu o medie de 4,9647 lei si a incheiat-o la 4,9701 lei. Lunea aceasta, cursul a fost stabilit la 4,9695 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat intre 4,965 si 4,97 lei.O analiza a Bancii Transilvania anticipeaza un curs mediu anual euro/leu de 4,96 in 2023, 5,04 in 2024, ... citeste toata stirea