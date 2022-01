Euro revine pe crestere

Evolutia de marti a leului a fost influentata de revenirea aversiunii fata de risc pe pietele internationale dar si de decizia de saptamana trecuta a BNR de a majora dobanda sa de politica monetara de la 1,75 la 2%.Tranzactiile se realizau in culoarul 4,942 - 4,947 lei, in usoara crestere fata de luni, astfel ca media a urcat la 4,9495 lei.Chiar daca BNR a atras la inceputul saptamanii de la bancile comerciale depozite in valoare de aproape 16,82 miliarde lei (peste 3,4 miliarde euro), ... citeste toata stirea