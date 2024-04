Euro s-a apropiat la 0,2 bani de maximul istoric

Posibilitatea extinderii conflictului militar dintre Israel si Iran la nivelul intregului Orient Mijlociu, a redus cererea de active riscante, in timp ce dolarul a cunoscut o apreciere consistenta.Euro s-a depreciat marti la 1,0602 - 1,0648 dolari ceea ce a ridicat media monedei americane de la 4,6664 la 4,6818 lei, un curs mai ridicat fiind inregistrat in 1 noiembrie trecut.Moneda unica se tranzactiona in piata locala in culoarul 4,974 - 4,977 lei iar media ei a crescut de la 4,9737 la 4, ... citește toată știrea