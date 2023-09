Combinatia dintre pachetul de masuri fiscale luate de PSDNL si aprecierea monedei americane, care a atins un maxim al ultimilor zece luni fata de cos al principalelor valute, au inmultit iesirile din piata valutara.Cursul euro a crescut de la 4,9743 la 4,9749 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile se realizau in culoarul 4,973 - 4,976 lei, semn ca moneda unica ar putea atinge in zilele urmatoare un nou record. Precedentul maxim de 4,9783 lei a fost atins in 19 mai.Analistii Bancii ... citeste toata stirea