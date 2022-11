Euro s-a intors la 4,88 lei

Mentinerea apetitului pentru risc in randul comerciantilor de valute, care s-a manifestat pe parcursul lunii trecute a continuat si in primele zile din noiembrie iar leul s-a apreciat fata de euro.Moneda unica a inceput perioada cu o medie de 4,9141 lei si a incheiat-o la 4,8871 lei. In noaptea de duminica cotatiile au coborat in Asia la un minim de 4,863 lei, iar tranzactiile din piata locala s-au realizat intre 4,884 si 4,891 lei, cu inchiderea la 4,887 lei.In cazul in care se mentin ... citeste toata stirea