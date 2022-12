Euro s-a intors la cursul de la inceputul anului

Dupa doua sedinte in care a pierdut aproape 1% fata de euro, odata cu reducerea ofertei de valuta simultan cu majorarea ordinelor de cumparare din partea importatorilor, leul a avut o zi mai linistita.Cursul monedei unice a scazut marginal de la 4,9463 la 4,9458 lei, valoare aproape identica cu cea inregistrata in prima sedinta din 2022 care a fost de 4,9463 lei. Tranzactiile de joi din piata valutara se realizau in culoarul 4,942 - 4,948 lei. Reamintim ca minimul acestui an a fost de 4,8215 ... citeste toata stirea