Euro s-a lipit de cota 4,90 lei

Miercuri, la nivel regional, se observa un apetit mai ridicat pentru achizitia de monede considerate drept riscante.Leul a profitat de aceasta situatie iar cursul euro a scazut de la 4,9012 la 4,8993 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile se realizau in culoarul 4,897 - 4,904 lei.Indicii ROBOR se mentineau pe o panta descendenta odata cu scaderea ratei anuale a inflatiei la 15,1% in ianuarie, de la 16,4% in decembrie trecut, si prognoza optimista a BNR care vede cresterea preturilor ... citeste toata stirea