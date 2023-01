Euro s-a lipit de cota 4,93 lei

Leul a revenit pe apreciere dupa scaderea de miercuri insa se mentine in jurul pragului de 4,93 lei.Cursul euro a scazut joi de la 4,9355 la 4,9293 lei. Dupa o deschidere la 4,937 lei, cotatiile monedei unice au luat-o la vale si s-a atins un minim de 4,922 lei.Indicii ROBOR au continuat sa scada, evolutie stimulata de perspectiva reducerii inflatiei dar si de cantitatea mai mare lasata de BNR in piata monetara.Joi, indicele la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la ... citeste toata stirea