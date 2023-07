Cresterea aversiunii fata de risc pe pietele internationale au provocat deprecierea monedelor de la marginea zonei euro.Pierderile suferite de leu au fost mult mai mici decat cele pe care le-au avut zlotul sau forintul, in conditiile in care oferta de valuta din piata locala este una consistenta.Cursul euro a crescut joi de la 4,9473 la 4,9507 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile se realizau in culoarul 4,949 - 4,952 lei.Dupa sedinta de politica monetara a BNR, care s-a desfasurat ... citeste toata stirea