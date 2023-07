In ultimele doua sedinte ale pietei valutare cursul euro s-a instalat pe un platou situat in jurul valorii de 4,93 lei, care s-ar putea mentine in urmatoarele saptamani.Febra plasamentelor facute de straini la Bursa de Valori dupa listarea Hidroelectrica si varful atins de oferta comerciala in perioada in care companiile au achitat taxele si impozitele la bugetul de stat au impins marti cursul euro la 4,9198 lei, minimul ultimelor patru luni.Joi, media monedei unice a scazut marginal de la ... citeste toata stirea