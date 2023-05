In ultimele zile, am asistat la o crestere rapida a cursului euro, care se apropie cu pasi repezi de pragul de 4,99 lei. Este posibil ca BNR sa opreasca deprecierea in jurul nivelului amintit, lasand atingerea cotei de 5 lei pentru ultima parte a anului, in functie de modul in care va evolua inflatia.Scaderea preturilor de consum in aprilie la 11,23%, de la 14,53% in martie, au creat culoarul necesar BNR pentru a elibera o parte din presiunea existenta in piata, dupa doi ani in care nu a ... citeste toata stirea