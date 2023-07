Leul are in aceste zile o tendinta de apreciere fata de euro. El profita de cresterea consistenta a ofertei de valuta, stimulata de tranzactionarea la bursa a Hidroelectrica, dar si de intrarile de la casele de schimb, odata cu concediile romanilor care traiesc in strainatate, cat si de reducerea semnificativa a aversiunii fata de risc.Euro a inceput saptamana trecuta cu o medie de 4,9514 lei si a scazut lunea aceasta la 4,946 lei, minim care nu a mai fost atins de la jumatatea lui mai, ... citeste toata stirea